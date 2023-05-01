İstanbul’da eşine boşanma davası açan kadın görümcesini suçladı: Yasak aşk şoku
İstanbul’da 2020 yılında evlenen Büşra-Mehmet S. çifti, geçen aylarda şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşine boşanma davası açarak yarım milyon tazminat talep eden Büşra S., büyük bir şok yaşadı. Davanın hemen ardından eşi Mehmet S.’nin sunduğu dilekçede bir erkekle gittiği lüks tatilin detaylarını dosyada gören kadın, polis olan görümcesinin bu bilgiye hukuksuz şekilde ulaştığını ileri sürerek şikâyetçi oldu. İşte ayrıntılar...
İstanbul'da 2 yıllık evli çiftin boşanma davası ilginç detaylara sahne oldu. 2020'de evlenen Büşra-Mehmet S. çifti, bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. 30 yaşındaki Büşra S., boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Büşra S., boşanma dilekçesinde eşinin kendisiyle ilgilenmediğini ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını iddia ederek 500 bin TL tazminat ve nafaka talep etti. Mehmet S., eşinin iddiaları sonrası mahkemeye ilginç bir dilekçe sundu.
Eşinin temmuz ayında davayı açıktan hemen sonra A.H. isimli bir erkekle Bodrum'da lüks bir otelde 8 gecelik bir tatil yaptığını ve kusurlu olan eşinin iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü. Mehmet S., henüz evlilik birliği içerisinde olduğu için zina suçunun işlendiğini bu nedenle 600 bin TL maddi 600 bin TL de manevi tazminat ödemesini talep etti.
GÖRÜMCESİNİ SUÇLADI
Sabah'ın haberine göre, dilekçe sonrası büyük bir şok yaşayan Büşra S., eşinin bu bilgiye polis olan ablası aracılığıyla ulaştığını, özel hayatının ihlal edildiğini ileri sürerek eşi ve ablasından şikâyetçi oldu.
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