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İstanbul merkezli terör örgütü MLKP operasyonunda 13 zanlı yakalandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 30.04.2023
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İstanbul merkezli terör örgütü MLKP operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Mersin'de düzenlenen operasyonda Yeşil Sol Parti İstanbul milletvekili adayının da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

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