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Bursa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? Bursa'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
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Bursa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? Bursa’da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta?

"Bursa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala namaz saatlerine yönelik detaylar merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre illerin namaz saatleri açıklandı. Peki, Bursa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? Bursa'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta?

"Bursa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? Bursa'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre illerin namaz saatleri açıklandı. Peki, Bursa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? Bursa'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta?

BURSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49

Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20

Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43

Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.

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