81 il Ramazan Bayramı namaz saatleri 2023! Muğla, Trabzon, Erzurum'da bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
Bayram namazı saatleri müslüman alemi tarafından araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan'a denk geliyor. İslam alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu. Peki, Kayseri, Kahramanmaraş, Van'da bayram namazı saat kaçta kılınacak ? İl il namaz saatleri....
Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala, namaz saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan'a denk geliyor. İslam alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu. Peki, Muğla, Trabzon, Erzurum'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Muğla'da bayram namazı saat 06:55'de kılınacak.
TRABZON'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Trabzon'da Bayram Namazı 21 Nisan Cuma günü saat 06:06'de kılınacak.
ERZURUM'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Erzurum bayram namazı saati ise 06.01 olacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023
Diyanet'in aktardığı bilgilere göre tüm illerdeki bayram namazı saatleri şu şekilde: Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37.
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