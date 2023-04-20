İstanbul’da hangi ilçede yer alıyor? TOGG mağazası nerede, nasıl gidilir? TOGG teslimat ve teslim yerleri il il liste

TOGG'un İstanbul'daki ilk deneyim ve teslimat noktasının açılışının ardından yerli ve milli otomobil sahibi olmak isteyenler TOGG mağazasını araştırmaya başladı. İlk teslimatları kura ile belirlendiği TOGG T10X araçlarını yakından görmek isteyenler mağazalara gidebilir. Peki TOGG mağazası nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da hangi ilçede yer alıyor?

TOGG'UN İLK MAĞAZASI AÇILDI!

Yerli otomobil Togg'un İstanbul'daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul'da Zeytinburnu'nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor.