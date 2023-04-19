Kontrolden çıktı direğe çarptı! Çanakkale'de korkunç kaza
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yön levhası direğine çarptı. Korkunç kazada, 42 yaşındaki Gülsüm Öztürk ile 18 yaşındaki oğlu Tevfik Öztürk hayatını kaybederken, 47 yaşındaki sürücü baba Mustafa Öztürk, ağır yaralandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Malkara- Çanakkale otoyolunun Gelibolu ilçesi sınırlarında meydana geldi. Malkara'dan Çanakkale yönüne giden Mustafa Öztürk yönetimindeki 34 GKB 577 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak önce refüje ardından da yön levhasının direğine çarptı.
Kazaya görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülsüm Öztürk ve oğlu Tevfik Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler, Çanakkale Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Ağır yaralanan Mustafa Öztürk, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Öztürk, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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