Kontrolden çıktı direğe çarptı! Çanakkale’de korkunç kaza

Ağır yaralanan Mustafa Öztürk, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Öztürk, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.