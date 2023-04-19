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Ayasofya Camii'nde bayram hazırlığı! 5 saat kapalı kalacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2023
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Ayasofya Camii’nde bayram hazırlığı! 5 saat kapalı kalacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Ayasofya Camii'nin, Ramazan Bayramı nedeniyle yapılacak temizlik çalışması kapsamında 5 saat boyunca kapalı olacağı duyuruldu.

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