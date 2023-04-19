AFAD: Adana'da deprem meydana geldi | 2023 son depremler listesi
AFAD, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 19:42’de 3,6 büyüklüğüne bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü.
İŞTE ADANA DEPREMİNİN DETAYLARI
Büyüklük: 3.6 (Mw) Yer: Saimbeyli (Adana) Tarih: 2023-04-19 Saat: 19:42:20 TSİ Enlem: 37.836 N Boylam: 36.231 E Derinlik: 10.58 km
2023 SON DEPREMLER
19-04-2023 19:42:20 37.836 36.231 10.58 MW 3.6 Saimbeyli (Adana) 576624
19-04-2023 19:29:37 38.14 38.437 7 ML 1.4 Sincik (Adıyaman) 576622
19-04-2023 19:22:15 37.539 37.172 7 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 576621
19-04-2023 19:16:46 38.991 43.62 9.46 ML 2.0 Muradiye (Van) 576623
19-04-2023 19:13:08 38.226 38.689 7.14 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 576620
19-04-2023 19:04:06 38.277 38.219 7 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) 576619
19-04-2023 18:59:24 37.466 37.167 7.02 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 576616
19-04-2023 18:55:27 37.254 36.975 7.07 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) 576615
19-04-2023 18:49:58 36.202 36.005 7 ML 2.6 Samandağ (Hatay) 576614
19-04-2023 18:46:59 38.201 38.07 7 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 576617
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