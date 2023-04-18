Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır, havalar nasıl olur? Kadir Gecesi köpekler havlar mı?

"Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?" sorusu müslüman alemi tarafından gündeme getirilmeye başlandı. İslamiyet'te büyük yeri olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi bu sene 17 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. Yılda bir kez denk gelinen ve Ramazan ayı içerisinde idrak edilen mübarek Kadir Gecesi'nde hangi duaları okumak, hangi namazı kılmak daha faziletlidir. Peki, Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi köpekler havlar mı, hava nasıl olur? Bu önemli geceyi nasıl geçirmek gerekir?