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İzmir'de baba dehşeti! İşe gitmediği için oğlunu öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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İzmir’de baba dehşeti! İşe gitmediği için oğlunu öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Hasan Hüseyin K., işe gitmesi için kendisini uyandırınca tepki gösterip iterek yere düşürdüğü babası Mehmet Ali K. tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

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