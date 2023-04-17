İstanbul’da rezidansta sır olay: 14 yaşındaki Elif Naz feci şekilde can verdi
Esrarengiz olay dün İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki Elif Naz S. 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düştü. Ağır yaralanan kız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci ölümle ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.
Sır olay dün akşam saatlerinde İstanbul Kağıthane'de yaşandı. İddiaya göre, 15 katlı rezidansın 7. katındaki bir dairede yaşayan 14 yaşındaki Elif Naz S. isimli çocuk akşam saatlerinde ailesiyle evde tartışmaya başladı.
Çıkan kavgada sinir krizi geçiren kız, rezidansın terasına çıktı. 14 yaşındaki kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düştü.
Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen kız, ağır şekilde yaralandı. Kızın düşmesinin ardından yaşananlar ise kameralara yansıdı.
Olayın ardından sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Naz S. isimli kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.
Hemen ameliyata alınan Elif Naz S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili vatandaşlar şoke olurken, olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yaptı.
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