T-70 yangın söndürme helikopterleri Milas’ta konuşlandırıldı

Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de yapabilecek. Geçtiğimiz yıllarda çıkan yangınlarda büyük zararlar gören Muğla bölgesine bu yıl benzer felaketler yaşamaması için toplamda 7 uçak ve 4 helikopterin konuşlandırılması planlanıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN