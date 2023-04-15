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T-70 yangın söndürme helikopterleri Milas’ta konuşlandırıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.04.2023 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
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T-70 yangın söndürme helikopterleri Milas’ta konuşlandırıldı

Orman yangınlarında kullanılmak üzere ilk kez Orman Genel Müdürlüğü envanterine kazandırılan T-70 Sikorsky tipi helikopterlerden 2'si Milas’ta görevlendirildi. Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapabilecek olan T-70 helikopter 2,5 saate kadar kesintisiz uçuş yapıp, tek seferde 2 buçuk ton su atabilecek.

TUŞAŞ ile Sikorsky tarafından ortak üretilen T-70 yangın söndürme helikopterleri çıkabilecek orman yangınlarına havadan müdahalede bulunmak için Milas'ta konuşlandırıldı.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü Gökçeler Yangınla Mücadele Merkezi'nde konuşlandırılan helikopterin test ve keşif uçuşları yapıldı. Uçuşları OGM Havacılık Daire Başkanı Mahmut Okudan, Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut ve Yardımcısı Özgür Cılız, Yangınla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli, Milas Orman İşletme Müdürü Mehmet Uysal, Müdür Yardımcıları Rıdvan Gülen ile Mustafa Kurşunluoğlu takip etti.

KURTARMA GÖREVİ DE YAPABİLECEK

Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapabilecek olan T-70 helikopter 2,5 saate kadar kesintisiz uçuş yapıp, tek seferde 2 buçuk ton su atabilecek. Gerektiği durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek.

Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de yapabilecek. Geçtiğimiz yıllarda çıkan yangınlarda büyük zararlar gören Muğla bölgesine bu yıl benzer felaketler yaşamaması için toplamda 7 uçak ve 4 helikopterin konuşlandırılması planlanıyor.

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