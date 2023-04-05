Burası Kapadokya değil Suldokya! İşte görenleri hayran bırakan doğa güzelliği

Tarihi Kavaklı Yolu'nda Ayvaz Değirmeni Bölgesi'nde karşılaştıkları manzarayı Kapodakya'ya benzettikleri için "Suldokya" adı verdiklerini belirten Doğasever Yücel Sevingül ise "Aydın'ın her yeri doğa harikası ve yeni bir tabiat harikası da keşfedilmeyi bekliyor. Bu peri bacaları koruma altına alınmalıdır. Burada değişik biçimlerde, şapkalı ve şapkasız çok sayıda peri bacaları bulunuyor. Aynı zamanda gökkuşağı gibi oluşan rengarenk görüntüsü de görenleri kendisine hayran bırakıyor " diyerek bölgenin koruma altına alınıp tanıtılması gerektiğini belirtti.