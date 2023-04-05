Burası Kapadokya değil Suldokya! İşte görenleri hayran bırakan doğa güzelliği
Görenleri mest eden görüntülerin adresi Aydın’ın Sultanhisar ilçesi. Sahip olduğu kırmızı, kahverengi ve gri tonlarıyla gökkuşağına benzetilen ve “Aydın’ın Kapadokyası” olarak anılan renkli peri bacaları keşfedilmeyi bekliyor. Kimilerinin “Gökkuşağı Tepeleri” olarak adlandırdığı bölge oluşturduğu renk cümbüşüyle de görenleri kendine hayran bırakıyor. İşte o görüntüler...
Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, doğal güzellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Doğa ile tarihin iç içe geçtiği kentte her geçen keşfedilen tarihi kalıntılar ve doğal güzellikler de birçok vatandaşı heyecanlandırıyor. Sultanhisar ilçesi Ayvaz Değirmeni mevkiinde bulunan ve peri bacaları görüntüsü ile Kapadokya'ya benzetilen tepeler ise keşfedilmeyi bekliyor.
Kimi vatandaşın peri bacaları görüntüsü ile "Aydın'ın Kapadokyası" kimi vatandaşın ise sahip olduğu kırmızı, kahverengi ve gri tonlarıyla "Gökkuşağı Tepeleri" dediği bölgenin oluşturduğu renk cümbüşü ise görenleri mest ediyor.
Rengarenk tepeler, renk cümbüşüyle görenlerin gözünü kamaştıran ve keşfedilmeyi bekleyen tepeler bölgenin turizm potansiyeline de zenginlik katıyor.
Tarihi Kavaklı Yolu'nda Ayvaz Değirmeni Bölgesi'nde karşılaştıkları manzarayı Kapodakya'ya benzettikleri için "Suldokya" adı verdiklerini belirten Doğasever Yücel Sevingül ise "Aydın'ın her yeri doğa harikası ve yeni bir tabiat harikası da keşfedilmeyi bekliyor. Bu peri bacaları koruma altına alınmalıdır. Burada değişik biçimlerde, şapkalı ve şapkasız çok sayıda peri bacaları bulunuyor. Aynı zamanda gökkuşağı gibi oluşan rengarenk görüntüsü de görenleri kendisine hayran bırakıyor " diyerek bölgenin koruma altına alınıp tanıtılması gerektiğini belirtti.
Çektiği doğa ve tarih fotoğrafları ile Aydın'ın tanıtımına katkı sağlayan eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül'ün karelerine yansıyan muhteşem görüntüleri ile gökkuşağı tepeleri izleyenleri hayran kendine hayran bırakıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan anne babalara 1 yıl boyunca nakit para verilecek! 3.038 TL ödeme yapılacak!
- KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 31 bin 600 personel alım sonuçları açıklandı mı?
- AÖL 2.3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak?
- 4 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM 2023 ALES/1 sınav tarihi!
- 9.000>4.500 TL'den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU! Ziraat, Halkbank, Garanti.. Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? Maaştan 2-3 gün sonra...
- MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı | 2023 MEB son dakika! 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir?
- ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ | 04 Nisan ZTK Ankaragücü-TS mücadelesi kaç kaç bitti?
- Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? %25, 50, 75... Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi başvuru ekranı!
- 4 Nisan Altın fiyatları REKORU GÖRDÜ! 2.5 yılın zirvesini gören yatırımcıya piyango vurdu!
- NATO ne zaman kuruldu? 12 kurucu üye hangi ülkeler? NATO'ya hangi ülkeler, ne zaman üye oldu?
- Green Card DV2023 ne zaman açıklanacak? Çekiliş başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak? Çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunlu mu?