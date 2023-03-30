Fırtına savurdu konteyner caddede peşinden koşturdu
Amasya'da fırtınanın etkisi ile yol kenarında bulunan bir çöp konteyneri caddede gezintiye çıktı. Vatandaşlar konteyneri durdurmak için peşinden koşarken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Amasya'da şiddetli fırtınanın etkisiyle caddede gezintiye çıkan çöp konteyneri, vatandaşları peşinden koşturdu. Kenara çektikleri firari konteynerin yeniden hareketlenmesine şaşıran vatandaşlar "Sanki otobüse binecek gibiydi" dedi.
Bir durağın kenarında duran çöp konteyneri fırtınanın etkisiyle yola doğru hareketlendi. O esnada bir süre önce yolcu indirmesi sonrasında yeniden hareketlenen halk otobüsünün peşinden sürüklendi. Bu durumu gören vatandaşlar devrilen çöp konteynerini kaldırıp kaldırımın kıyısına doğru çekti. Birkaç dakika sonra yine bir otobüs durağa geldi.
Yolcuların inip binmeleri sonrasında harekete geçen otobüsün peşinden çöp konteyneri tekrar hareketlendi. Sürücülerin ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında önce yolun ortasına ardından karşıya geçti. Çevredekiler kazaya neden olmasından endişelendikleri çöp konteynerini tutup daha güvenli bir alana taşıdı. Tüm bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
"SANKİ OTOBÜSE BİNECEK GİBİYDİ"
Firari çöp konteynerini ilk yakalayan Beyzanur Köse, "Baktım ki çöp konteyneri gidiyor. Hemen tutup müdahale ettik. Ayağımla da sabitlemeye çalıştım. Ama sonra yeniden hareketlenmiş. Çok şaşırdım" dedi.
Tekrar hareketlenen çöp konteynerini ikinci vakada tutan Koray Ergöz, araçlara ve insanlara zarar vermemesi için onu uzaklaştırdıklarını söyledi.
O anları heyecanla izleyen Fatih Berberoğlu ise "Çöp konteynerinin otobüse binip hareket edebileceğini düşündük. Sanki otobüse binecek, bir yere gidecek gibiydi" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman Çavuşa Kadro son durum ne 2023? 200 bin uzman çavuşa kadro verilecek mi?
- TOKİ Silivri Çekilişi Canlı Yayın 30 Mart | Silivri, Çatalca 2+1, 3+1 daire Hak sahipleri Asil ve Yedek İsim Listesi! TOKİ kura sonuç ekranı
- AFAD Deprem yardımı yattı mı? Hane başı 10 bin TL destek ödemesi ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı!
- EYT SGK BAŞVURU TAKİP 2023 | EYT başvurusu ne zaman sonuçlanır? TAHSİS NUMARASI sorgulama ekranı!
- TOKİ TUZLA ÖDEME PLANI 2023 | TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır? 2+1,3+1 ilk konut taksitleri ne zaman başlayacak?
- İSTANBUL TERAVİH SAATİ 2023 | Teravih namazı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?
- İstanbul baraj doluluk oranı 2023 son dakika! İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, azaldı mı, arttı mı?
- YKS SON BAŞVURU TARİHİ |YKS 2023 ne kadar kaldı? Geç başvuru ücreti nereye yatırılıyor?
- Nevşehir okullar yarın tatil mi? 30 Mart Nevşehir okullar kar tatili olacak mı?
- Gönül Dağı 91.bölüm 2.fragman yayınlandı! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor? Dilek'ten sonra Taner...
- İŞKUR müjdeyi verdi! Ödemeler arttı, gençlere ayda 9.357 TL ödeniyor! Kim, ne kadar alacak? 163 - 359 TL ödeme...
- Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Bekçi alımı başvuru sonuç sayfası açıldı mı? Sorgulama ekranı...