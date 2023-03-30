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Fırtına savurdu konteyner caddede peşinden koşturdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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Fırtına savurdu konteyner caddede peşinden koşturdu

Amasya'da fırtınanın etkisi ile yol kenarında bulunan bir çöp konteyneri caddede gezintiye çıktı. Vatandaşlar konteyneri durdurmak için peşinden koşarken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Amasya'da şiddetli fırtınanın etkisiyle caddede gezintiye çıkan çöp konteyneri, vatandaşları peşinden koşturdu. Kenara çektikleri firari konteynerin yeniden hareketlenmesine şaşıran vatandaşlar "Sanki otobüse binecek gibiydi" dedi.



Bir durağın kenarında duran çöp konteyneri fırtınanın etkisiyle yola doğru hareketlendi. O esnada bir süre önce yolcu indirmesi sonrasında yeniden hareketlenen halk otobüsünün peşinden sürüklendi. Bu durumu gören vatandaşlar devrilen çöp konteynerini kaldırıp kaldırımın kıyısına doğru çekti. Birkaç dakika sonra yine bir otobüs durağa geldi.

Yolcuların inip binmeleri sonrasında harekete geçen otobüsün peşinden çöp konteyneri tekrar hareketlendi. Sürücülerin ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında önce yolun ortasına ardından karşıya geçti. Çevredekiler kazaya neden olmasından endişelendikleri çöp konteynerini tutup daha güvenli bir alana taşıdı. Tüm bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



"SANKİ OTOBÜSE BİNECEK GİBİYDİ"
Firari çöp konteynerini ilk yakalayan Beyzanur Köse, "Baktım ki çöp konteyneri gidiyor. Hemen tutup müdahale ettik. Ayağımla da sabitlemeye çalıştım. Ama sonra yeniden hareketlenmiş. Çok şaşırdım" dedi.



Tekrar hareketlenen çöp konteynerini ikinci vakada tutan Koray Ergöz, araçlara ve insanlara zarar vermemesi için onu uzaklaştırdıklarını söyledi.
O anları heyecanla izleyen Fatih Berberoğlu ise "Çöp konteynerinin otobüse binip hareket edebileceğini düşündük. Sanki otobüse binecek, bir yere gidecek gibiydi" diye konuştu.

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