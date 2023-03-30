Fırtına savurdu konteyner caddede peşinden koşturdu





Tekrar hareketlenen çöp konteynerini ikinci vakada tutan Koray Ergöz, araçlara ve insanlara zarar vermemesi için onu uzaklaştırdıklarını söyledi.

O anları heyecanla izleyen Fatih Berberoğlu ise "Çöp konteynerinin otobüse binip hareket edebileceğini düşündük. Sanki otobüse binecek, bir yere gidecek gibiydi" diye konuştu.

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