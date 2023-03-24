Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı ⛈ Deprem bölgesine kuvvetli yağış ve sel uyarısı | Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar, fırtına...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.