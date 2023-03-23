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Van'da kaçakçılıkla mücadele: 1 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2023
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Van’da kaçakçılıkla mücadele: 1 gözaltı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Van'da bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 17 bin 580 paket kaçak sigaraya el konuldu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam eden soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

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