Ramazan'da okunacak dua ve zikirler | Hangi tesbihler çekilecek? ARAPÇA, TÜRKÇE Peygamber Efendimizin Ramazan ayında ettiği dualar neler?
Rahmet ve bereketin bollaştığı Ramazan ayında Müslümanlar, okunacak dua ve zikirleri araştırmaya başladı. İslam kaynaklarına göre, hilalin görülmesiyle başlayan oruç, hilalin görülmesiyle sona erecek; ardında Ramazan bayramı idrak edilecek. Peki Ramazan ayında okunacak dua ve zikirler neler? Hangi tesbihler çekilir? Peygamber Efendimiz hangi duaları okurdu? İşte merak edilenler...
Ramazan duası araştırılan konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanının gelişiyle evlerimiz, sofralarımız ve gönüllerimiz şenlenirken Müslümanlar günlerini daha da bereketlendirmek için okunacak dua ve zikirleri araştırmaya başladı. Peki peygamber Efendimizin Ramazan ayında ettiği dualar neler? Hangi tesbihler çekilecek?
DUA ETMENİN ÖNEMİ
Mü'min Suresi 60. Ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyurur: ''Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!''
Bu ayet-i kerimeden anlaşılacağı üzere Rabbimiz kendisine dua etmemizi istiyor. Ta ki Rabbimiz de duamıza icabet edip kabul etsin. Peygamber Efendimiz'in Hz. Enes'ten (RA) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyrulduğu üzere ayakkabı bağcığımızı bile Allah'tan istememiz gerekir. (Tirmizî, Daavât 149, 3607, 3608.)
RAMAZAN ZİKİRLERİ
Peygamber Efendimiz'in (SAV) sahurda ettiği dua:
Peygamber Efendimiz'in (SAV) kaynaklarda sahurda ettiği duaya dair bir bilgi bulunmuyor. Sahurda Resulullah'ın (SAV) yemek duasını okunulabilir.
Peygamber Efendimiz'in (SAV) yemek duası: "Yâ Rabb! Sana, pek çok ve riya gibi şeylerden uzak ve yümn ü bereketi bulunan, nezd-i ulûhiyyetinde makbul olup merdûd olmayacak derece-i kemâl-i ihlâs üzere ve hiç bir sûrette kâfi görmiyeceğimiz ve dâima yapmaya devam edeceğimiz ve hiç bir surette bırakmıyacağımız ve kendisinden hiç bir vakit istiğna göstermiyeceğimiz bir hamd ile sana hamdederiz. Sen bizim Rabbimizsin; yani nîmetin her türlüsü ile bizi besleyen, yaşatansın." (Buhârî, Et'ime, 54)
Peygamber Efendimiz (SAV), sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: "Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzûrundan geri çevrilmeyip kabûl edilen sayısız hamd ile hamd ederiz." (Buhârî, Et`ime, 54; Ebû Dâvûd, Et`ime, 52; Tirmizî, Deavât, 55)
Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur "Allâh Teâlâ, yemek yedikten veya bir şey içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan hoşnut olur." (Müslim, Zikir, 89; Tirmizî, Et'ime, 18)
RAMAZAN DUASI 1
"Allahummec' al siyami fihi siyam' es ve giyami fihi giyam' el gaimin ve nebbihni an nevmet' il- ğafilin ve heb li curmi fihi ya ilah' el- alemin ve' fu anni ya afiyen an' il- mucrimin."
ANLAMI
"Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin ilahı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim! Amin."
RAMAZAN DUASI 2
"Allahumme garribni fihi ila merzatike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li- giraeti ayatike bi- rahmetike ya erham' er rahimin."
ANLAMI
"Allah'ım! Bugünde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bugünde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi. Amin."
RAMAZAN DUASI 3
"Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli- savmel' ğadin min- şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema- ahhertü."
ANLAMI
"Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek tüm günahlarımı bağışla. Amin."
RAMAZAN DUASI 4
"Allahumme habbib ileyye fih' il- ihsan, ve kerrih ileyye fih' il- fusuge ve'l- isyan, ve harrim aleyye fih' is- sehate ve'n- niran, bi- avnike ya ğiyas' el- musteğisin."
ANLAMI
"Allah'ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı! Amin."
RAMAZAN DUASI 5
"Allahumme tahhirni fihi min' ed- denesi ve' l- egdar, ve sabbirni fihi ala kainat' il- egdar, ve veffigni fihi li' t- tuga ve suhbet' el- ebrar, bi- avnike ya gurrete ayn' il- mesakin."
ANLAMI
"Allah'ım! Bugünde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması takdir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bugünde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru! Amin."
RAMAZAN DUASI 6
"Allahummec' al sa' yi fihi meşkuran ve zenbi fihi mağfuran ve ameli fihi magbulen ve aybi fihi mestura, ya esme' as- samıin."
ANLAMI
"Allah'ım! Bugün de çabalarımı mükafatlandır; günahımı bağışla; amelimi kabul buyur ve gözümü -günahlara- kapa; ey duyanların en iyi duyanı! Amin."
RAMAZAN DUASININ FAZİLETLERİ
Ramazan duası etmek bu ayda ruhunuzu besler.
Ramazan duası kalplerdeki iman sevgisini tazeleyebileceği gibi bu ayın nimetlerinden de faydalanılmasını sağlar.
Ramazan duaları günlük olarak aynı şekilde edilebileceği gibi her gün farklılaştırılarak da edilebilir.
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