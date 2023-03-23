Ramazan’da okunacak dua ve zikirler | Hangi tesbihler çekilecek? ARAPÇA, TÜRKÇE Peygamber Efendimizin Ramazan ayında ettiği dualar neler?

Ramazan duası araştırılan konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanının gelişiyle evlerimiz, sofralarımız ve gönüllerimiz şenlenirken Müslümanlar günlerini daha da bereketlendirmek için okunacak dua ve zikirleri araştırmaya başladı. Peki peygamber Efendimizin Ramazan ayında ettiği dualar neler? Hangi tesbihler çekilecek?

DUA ETMENİN ÖNEMİ

Mü'min Suresi 60. Ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyurur: ''Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir!''