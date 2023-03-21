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Mutfakta fark yaratan özel şefler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
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Mutfakta fark yaratan özel şefler

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Bursa’nın en özel şeflerini mutfakta buluşturdu. Önlük ve şapkaları giyen özel şefler, tüm hünerlerini sergileyerek yaptıkları yemekleri, etkinliğin sonunda afiyetle yedi.

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