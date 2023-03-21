21 Mart 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hedef daha sessiz Bursa

Hedef daha sessiz Bursa

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2023 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023
ABONE OL
Hedef daha sessiz Bursa

Bursa’da çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Bakanlık tarafından onaylanan stratejik gürültü haritalarının ardından şimdi de Çevresel Gürültü ve Haritalama Eylem Planı Çalıştayı düzenledi. Günümüzde gürültü kirliliğinin de önemli bir çevre sorunu olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, gelecek nesillere daha sağlıklı bir Bursa bırakmak için her alanda yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA