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BUDO seferlerine hava engeli! 10 sefer iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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BUDO seferlerine hava engeli! 10 sefer iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacağı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte detaylar...

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