İlk oruç hangi tarihte tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün sürecek? 2023 Diyanet Ramazan takvimi...
Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. İslam dininde bütün aylardan daha hayırlı olarak tanımlanan ve kıymetli görülen Ramazan-ı Şerife sayılı günler kaldı. Mart ayının sonlarına doğru oruç tutmaya başlayacak olan Müminler bir yandan da bayramın ne zaman olduğunu öğrenmeye çalışıyor. İşte 2023 Diyanet Ramazan takvimi...
Ramazan Bayramı 2023 tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk oruç Mart ayı itibarıyla tutulmaya başlanacak. Ramazan ayının başlangıç tarihi ve bayramın kaç gün süreceği merak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kaldı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün sürecek? İlk oruç hangi tarihte tutulacak?
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet'in takvimine göre 2023 yılı Ramazan ayı başlangıcı 23 Mart Perşembe gününe denk gelecek
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'de 17 Nisan'da idrak edilecek.
İLK ORUÇ HANGİ GÜN?
İlk sahura 22 Mart gecesi kalkılacak ve 23 Mart'ta ilk oruç tutulacak. Bir ay boyunca devam eden Ramazan ayı 20 Nisan cuma günü son oruçla birlikte bitecek.
RAMAZAN BAYRAMI 2023 TARİHLERİ HANGİ GÜNLER?
1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir..
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