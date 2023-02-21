21 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı

Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2023
ABONE OL
Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hasar gören bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 6 zanlı suçüstü yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA