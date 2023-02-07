Mehmetçik ile vatandaş omuz omuza! Birlikte güçlüyüz | Yeniden doğdular

MSB o anın fotoğrafını Twitter üzerinden paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Gaziantep Nurdağı'nda güzeller güzeli bir evladımız daha hayata tutundu. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları tüm gücüyle omuz omuza mücadeleye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'ların, hasar ve zayiatın tespiti ile arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.