Mehmetçik ile vatandaş omuz omuza! Birlikte güçlüyüz | Yeniden doğdular
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık deprem Türkiye'nin yüreğini yaktı. Devlet ve millet el ele sahada mücadelesini sürdürürken kahraman Mehmetçik, vatandaşlar ve devletin kurum kuruluşlarıyla omuz omuza vererek canla başla arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor.
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle Türkiye sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.
7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
15 AYLIK BEBEK KURTARILDI
Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından yıkılan Menderes Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 15 aylık bebek çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Menderes Mahallesi'nde yürütülen çalışmalardan sevindirici haber geldi. Köker Sitesi'ndeki 10 katlı binanın enkazından duyulan sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 31 saattir enkaz altında bulunan 15 aylık Meryem Işık'a ulaştı.
Enkazdan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meryem bebeğin annesinin de enkaz altında olduğu bilgisi nedeniyle ekiplerin aynı noktada çalışması sürüyor.
6 ŞUBAT'TA YAŞANANLAR:
Milli Savunma Bakanlığı Gaziantep Nurdağı'nda enkazdaki bir çocuğun Mehmetçik tarafından kurtarıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, devletin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşların yardımına koşan Mehmetçiğin, Gaziantep Nurdağı'nda enkazdaki bir çocuğu daha sağ salim çıkardığı belirtildi.
MSB o anın fotoğrafını Twitter üzerinden paylaştı.
Yapılan açıklamada, "Gaziantep Nurdağı'nda güzeller güzeli bir evladımız daha hayata tutundu. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları tüm gücüyle omuz omuza mücadeleye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait İHA'ların, hasar ve zayiatın tespiti ile arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
MEHMETÇİK SAHADA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına komando taburları dahil toplam 3 bin 500 personelin katıldığını belirterek, "A400m nakliye uçakları dahil 17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara'dan Gaziantep ve Adana'ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 73 sorti destek uçuşu gerçekleştirildi. Ayrıca afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu için 2 Akıncı TİHA görevlendirildi" dedi.
TSK'YA AİT AMBULANS UÇAKLAR GÖREVDE
MSB yaptıpı bir diğer açıklamada ise, "Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınıyor. Uçaklarımız yaralı tahliyesi ile bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali için aralıksız görev yapıyor." ifadelerine yer verdi.
FOX TV'DE MEHMETÇİK HEDEF ALINMIŞTI
CHP'ye yakınlığıyla bilinen FOX TV'nin canlı yayınında 7.7 ve 7.6'lık depremler üzerinden Mehmetçik hedef alınmıştı.
Sunucu Burak Birsen'in konuğu Nasuh Mahruki, "Bizim ordumuz var onlar neden çıkmıyor sahaya? Oturuyorlar yerinde" diyerek Mehmetçik'in sahaya inmediğini ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermediğini ileri sürdü.
Sunucu Birsen de Mahruki'yi doğrulayarak, "Neden Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir sorumluluğu üstlenmiyor" ifadelerini kullanmış tam o anda ise ekranda Malatya'daki askerlerin halka yardım ettiği anlar görülmüştü
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