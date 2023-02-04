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BUDO'da bazı seferler iptal edildi! İşte iptal olan BUDO seferleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2023
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BUDO’da bazı seferler iptal edildi! İşte iptal olan BUDO seferleri...

Son dakika haberleri... Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. İşte iptal olan seferler...

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