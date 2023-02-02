Kalp krizi geçiren eski milli futbolcu Ersen Martin’den haber var! Son hali yürekleri parçaladı

KARİYERİNDE 101 GOLÜ VAR

Denizlispor'da gol kralı olan Ersen Martin, Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giydi. 3 kez A Milli Takım'a seçilen Martin kariyerinde 372 maçta 101 gol atarken 27 asist yaptı.