Kalp krizi geçiren eski milli futbolcu Ersen Martin'den haber var! Son hali yürekleri parçaladı
Bir döneme damgasını vuran 43 yaşındaki milli futbolcu Ersen Martin, Mayıs 2022'de kalp krizi geçirmişti. Aort damarı da yırtılan futbolcudan sevindiren haber geldi. Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten efsane golcünün, son hali ise yürek burktu.
Trabzonspor ve Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Ersen Martin, aylar önce kalp krizi geçirmiş ve aort damarında yırtık tespit edilmişti. Uzun süredir bulunduğu yoğun bakımdan çıkan efsane golcü reaksiyon vermeye başladı. Ersen Martin'in son hali ise yürek burktu.
REAKSİYON VERMEYE BAŞLADI
Ersen Martin aylardır kaldığı yoğun bakımdan çıktı. Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da terleten efsane golcünün, reaksiyon vermeye başladığı öğrenildi. Martin'in son hali ise yürek burktu.
KARİYERİNDE 101 GOLÜ VAR
Denizlispor'da gol kralı olan Ersen Martin, Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giydi. 3 kez A Milli Takım'a seçilen Martin kariyerinde 372 maçta 101 gol atarken 27 asist yaptı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT SON DAKİKA gelişmeleri neler? EYT Meclis'ten geçti mi, emekli maaşları ne kadar? EYT şartları, prim gün sayısı...
- 1800 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI | Düşük primle nasıl emekli olunur? 10 sene sigortanız varsa 47,48,49,50,51 yaşında...
- SON DAKİKA! Motorine indirim LPG'ye zam! 2 Şubat akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, mazot, LPG fiyatı...
- Altın fiyatları CANLI 2 Şubat 2023: Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- TYP KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR TYP kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2 Şubat TYP İSİM LİSTESİ sorgulama!
- Fındık fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi? 2 Şubat Ordu, Giresun, Düzce, Samsun güncel fındık fiyatları
- 1 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde hangi dizi/program birinci oldu? Kuruluş Osman, Survivor, Çöp Adam...
- EYT BAŞVURU EKRANI açıldı mı, ne zaman açılacak? E-devlet EYT emeklilik başvuru süreci nasıl ilerleyecek? Şartları neler? Kısmi Emeklilikte değişiklik var mı?
- Üniversite sınav başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 YKS ne zaman yapılacak? 2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
- İkinci dönem dersler ne zaman başlayacak? Şubat tatilinin bitmesine kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili uzatılacak mı? 15 Tatil hangi gün bitecek?
- Fed FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR | Yatırımcı için KRİTİK AÇIKLAMA ! İslam Memiş o rakama işaret etti! Anlık CANLI ALTIN TAKİBİ
- 50 bin yılda bir Dünya'yı DEĞİŞTİRİYOR! Yeşil Kuyruklu Yıldız derinden etkileyecek! Yay, Akrep, Koç, Kova...O burçlarda ZENGİNLİK VE LİDERLİK hakim olacak