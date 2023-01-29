Eksi 40 derecelik bulutlar İstanbul'un üzerinde olacak ⛄ Yoğun kar yağışı uyarısı geldi ❄️ Yeni haftada hava nasıl olacak?
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken tüm yurtta kurak geçen ocak ayının ardından beklenen yağışlar ülke genelinde başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, birçok ile kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Uzmanlar ise vatandaşların merak ettiği "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna yanıt verdi.
Ocak ayının bitmesine sayılı günler kala mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışı birçok ilde etkili olmaya başlarken, meteorolojiden yeni uyarılar geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?
Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklık değerlerinin ise Ankara'da 8, İstanbul'da 7, İzmir'de 14 derece civarında olması tahmin ediliyor.
KIŞA KESKİN BİR GİRİŞ YAPIYORUZ
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten radar görüntüsü paylaşarak, "Kar yağışları yeni başladı. Kışa keskin bir giriş yapıyoruz. Kar örtüsü almayan yerler de kısa zaman içerisinde alacaklar. Türkiye'ye Kış geliyor. Şubat ayı kar, buzlanma ve fırtınalarla başlıyor. 10 günlük beklenen kar örtüsü miktarı giderek artıyor. Özellikle Anadolu bol miktarda kar yağışı alacak. İstanbul için kar miktarı her güncelleme artacak. Değerler cm'dir.
- 40 DERECELER OLACAK
İstanbul'da pazar akşam ile pazartesi öğlen arası hafif kar yağışları bekleniyor. Sıkı giyinilmeli. Soğuklar uzun süre kalıcı. İstanbul ve Bursa mutlaka örtülük kar alacak. Az kaldı. İstanbul'da kar yağarken gök gürültüleri bile duyulacak çünkü 5.500 metre yukarısında -40 dereceler olacak. İstanbul'da kar ihtimali yüzde 84'e yükseldi. Hafif bir kar. Kuzey ilçeler daha şanslı.
O TARİHLERE DİKKAT
Anadolu'ya ardı ardına gelecek kar yağışları herkesi mutlu edecekken, sonradan afete dönüşmemesi için tedbirli olunmalı. Değişime açık olmakla birlikte, 5 ve 6 Şubat'ta İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Kahramanmaraş tarafı ağır bir kar alabilir. Doğu'da yollar kapanabilir.
KALIN BİR KAR TABAKASI OLACAK
10 gün sonra Ülkemize bakış. Ülke genelinde yerde kalın bir kar tabakası olacak. Değerler cm'dir. Ankara'da 30 ila 40 cm kar örtüsü bekleniyor. İstanbul da, Bursa da örtü alacak. İstanbul'un alacağı kar dek mekanizması ile olduğu için örtü miktarı gün yaklaştıkça artacak." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'UN O İLÇELERİ...
Hava Forum ise sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda İstanbul'un bazı ilçelerine kar yağacağını duyurdu.
İşte yapılan o paylaşım: Pazar akşamı ve Pazartesi sabahı arası İstanbul'da Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Üsküdar (Çamlıca), Kartal (Aydos), Ataşehir (Kayışdağı) gibi rakımı 150 metre ve üzeri yerlerde mevsimin ilk kar tanelerini görebiliriz. Seyirlik heyecanlandırabilir.
4 ŞUBAT SONRASINA DİKKAT
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a asıl kar yağışı için 4 şubata dikkat çekti.
Prof. Dr. Şen, "İstanbul bugün bulutlu sıcaklık 6-7 derece. Pazartesi, Salı yağmurlu. İstanbul'un Anadolu yakasının yüksekleri salı gecesi ve çarşamba hafif karla karışık yağmur alabilir. Perşembe sıcaklık 10 derecenin üzerine çıkıyor. Şubat'ın 4'ünden sonra gelecek sistemde İstanbul kar alır görünüyor değişmez ise" dedi.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, yoğun kar yağışı için uyarılarda bulundu. İşte yeni haftada hava durumu
1 ŞUBAT ÇARŞAMBA
2 ŞUBAT PERŞEMBE
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 5°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, İç Ege'nin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Manisa ve Uşak çevrelerinde yağmur ve sağanak; Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KONYA °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Mardin dışında bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
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