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Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? Konya Şivlilik geleneği kutlama etkinlikleri neler?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? Konya Şivlilik geleneği kutlama etkinlikleri neler?

Konya'da üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan 'şivlilik' adlı gelenek sürüyor. Şivlilik günü kapsamında çocuklar, sabahın erken saatlerinde sokağa çıkıyor ve evleri dolaşıyor. Peki, Konya’ya özgü bir gelenek olan Şivlilik nedir, neden, nasıl kutlanır? İşte, merak edilenler...

"Şivlilik geleneği nedir?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Konya'da üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan 'şivlilik' adlı gelenek sürüyor. Şivlilik Geleneği, çocuklarla birlikte şenlik havasında kutlanıyor. Ateş yakılıp, dilek feneri uçuruluyor. Peki, "Şivlilik nedir, nasıl kutlanır?" İşte şivlilik geleneğinin ayrıntıları...

ŞİVLİLİK NEDİR?

Şivlilik, Konya ilinde her yıl Regaip Kandili'nin gündüz saatlerinde çocukların mahallelerindeki evleri dolaşarak çerez topladıkları kültürel bir etkinliktir.
Günümüzde, yerel idareler bu kültürel mirası korumak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

ŞİVLİLİK GELENEKLERİ

Akşam namazından sonra çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin uygun bir alanda ateş yakmasını bekliyor.Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence ve kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata topluyor.Şivlilik gününde komşulara pişi, haşhaşlı veya tahinli çörek gibi yemekler, çocuklara ise kuru üzüm, kırık leblebi, kurutulmuş meyve veya gofret, çikolata gibi paketli ürünler dağıtılmaktadır.

Çocukların ev ziyaretleri esnasında okudukları manilerden birinin sözleri şu şekildedir: "Şivli şivli şişirdi, erken kalkan pişirdi / İki çörek, bi börek bize şivlilik gerek"

ŞİVLİLİK MANİSİ

Şivli şivli şişirmiş,

Erken kalkan pişirmiş,

İki çörek bir börek,

Bize namazlık gerek.

Şivlilik...

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