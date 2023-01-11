Maltepe’de korkutan yangın! 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi
Maltepe'de bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 2 gecekonduya daha sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle, Başıbüyük Mahallesi Yarıcı Çıkmazı Sokakta bulunan bir gecekondu da çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 2 gecekonduya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YAKLAŞIK BİR SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
3 gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.(DHA)
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