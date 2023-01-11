11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Maltepe’de korkutan yangın! 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Maltepe’de korkutan yangın! 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2023
ABONE OL
Maltepe’de korkutan yangın! 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi

Maltepe'de bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 2 gecekonduya daha sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.


Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle, Başıbüyük Mahallesi Yarıcı Çıkmazı Sokakta bulunan bir gecekondu da çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 2 gecekonduya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YAKLAŞIK BİR SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
3 gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.(DHA)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA