Bebek’teki rezalette flaş gelişme! Sanık hakkında yakalama emri çıkarıldı
Beşiktaş Bebek sahilinde halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulunan Özgür Kavi'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, mağdur sanık Carmen Maria T. hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verirken, sanık Kavi'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Bebek Sahili'nde 30 Mayıs 2022 günü Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Carmen Maria T. katılmadı. Duruşmada tutuklu sanık Özgür Kavi hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.
Duruşmada söz verilen sanık Kavi tahliyesini isterken, sanık avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasını talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme, mağdur sanık Carmen Maria T. hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme Kavi hakkında rapor aldırılması talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgür Kavi'nin 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel istismar' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar ve 'hayasızca hareketler' suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren şüphelilerin ifadeleri ortaya çıkmıştı. Şüpheli Özgür K., vermiş olduğu ifadesinde, 'Olay günü sahilde tiner çekip, bira içiyordum. Sonra yanıma Maria isimli kadın geldi.
Bana biramdan içmek istediğini söyledi. Maria bira içip kucağıma oturdu. Bana izletilen görüntülerdeki cinsel ilişkiye giren kişi benim. Maria kucağımda otururken nasıl bu hale geldik hatırlamıyorum' diye konnuştu. Şüpheli ifadesinin devamında Maria'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını bilmediğini ancak tahmin ettiğini söyledi. Ayrıca Maria'nın 3 yıldır aynı bölgelerde gezdiğini yaptıklarından dolayı pişman olduğu belirtti.
SAVCILIKTA AKILDAN YOKSUN İFADE
Savcılıkta ifade veren Maria T., ise ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederek, 'Bana daha önceden özel görüntülerim çekilerek şantaj yapıldı. Ben daha önceden Uğur Dündar ile Hodri Meydan programına çıkmıştım. Programa çıkma amacım ilişkiye girmemden dolayıdır' diye konuştu.
İfadesinin ardından savcılık, şüpheli Carmen Maria T. için ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınmasını talep etti. Talebi kabul eden hakimlik şüphelinin gözlem altına alınmasına karar vermişti.
MARİA HASTANEYE, SAPIK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ
Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Özgür K.'nin tutuklanmasına, Carmen Maria T.nin ise gözlem altına alınmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
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