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Siirt'te yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle devril! 12 yaralı hastaneye sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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Siirt’te yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle devril! 12 yaralı hastaneye sevk edildi

Yolcu taşıyan bir otobüs, Siirt'in Pervari ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Beğendik-Hizan yolu 5. kilometresinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Siirt'in Beğendik beldesinde yolcu taşıyan minibüs, yolun kaygan olması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde Beğendik'ten Mersin'e düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, Beğendik-Hizan yolu 5. kilometresinde buzdan kayarak yan yattı.

Kazada 6'sı ağır olmak üzere minibüste bulunan 12 yolcu yaralandı. Yaralılar Hizan, Tatvan ve Bitlis Hastanelerine sevk edildiler.

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