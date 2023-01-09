Siirt'te yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle devril! 12 yaralı hastaneye sevk edildi
Yolcu taşıyan bir otobüs, Siirt'in Pervari ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Beğendik-Hizan yolu 5. kilometresinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
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