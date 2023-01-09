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2023 Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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2023 Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI!

2023 hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündemde yer almaya devam ederken, hac kontenjanları dün itibarıyla belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından yapılan açıklamada salgın öncesi kontenjana dönüldüğü, 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişinin bu sene hacca gidebileceğini açıkladı. Peki, 2023 Hac kura sonuçları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Hac kura çekiliş tarihleri, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen binlerce Müslümanların gündeminde yer alıyor. Hac başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlanırken hac kaydı ve güncelleme tarihleri de netlik kazandı. Peki, Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

HAC KAYITLARI BAŞLADI!

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 HAC KONTENJANLARI BELLİ OLDU!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

HAC ÖN KAYIT TARİHLERİ

2023 Hac ön kayıt işlemleri 5-26 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

HAC ÖN KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hac ön kayıt başvurusu e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabiliyor. Ön kayıt başvurusu ekranında ilk olarak Hac önkayıt müracaatının yapılabilmesi için 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında anlaşmalı bankalardan birisine ( Albaraka, Halkbank, Kuveyttürk, Türkiye Finans, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ) önkayıt ücreti olarak 250 TL yatırılması gereklidir. uyarısı geliyor. Bu işlem tamamlandıktan sonra başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre hacı adaylarının; Hacca gidip gidemeyeceği, Covid-19 aşısı vurulma şartı olup olmayacağı, Türkiye'ye verilecek kontenjan ve kura çekimi tarihi gibi konular; 9 Ocakta Arabistan'daki görüşme sonrası belli olacak.

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