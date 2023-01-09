2023 Hac kurası ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI!

2023 hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Hac kura çekiliş tarihleri, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen binlerce Müslümanların gündeminde yer alıyor. Hac başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlanırken hac kaydı ve güncelleme tarihleri de netlik kazandı. Peki, Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

HAC KAYITLARI BAŞLADI!

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ