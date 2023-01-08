Camide namaz kıldığı sırada vuruldu! Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar

"TEHDİT EDEREK KAÇTI"



Cami cemaatinden Ahmet Güneş, "Namaza camiye geliyor ezan okunurken bir anda panik yaşandı ne olduğunu anlamadık. İnsanlar panik içinde kaçmaya başladı. Silahlı saldırgan çevredekileri tehdit ederek kaçtı gitti.

Sonra içeri girdik namaz kılarken kafasına sıkmış yatıyordu." dedi.

"BİRİSİNİN KAFASINDAN VURULDUĞUNU GÖRDÜM "



Camide namaz kılmaya gelenlerden biri, "Ezan okunurken bir el silah sesi geldi. O an yakalayın diye bir bağrışma oldu. Birisinin kafasından vurulduğunu gördüm. Herkes kaçınca ben de kaçtım dışarı çıktım." ifadesini kullandı.