08 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Camide namaz kıldığı sırada vuruldu! Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar

Camide namaz kıldığı sırada vuruldu! Gaziosmanpaşa'da korku dolu anlar

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
ABONE OL
Camide namaz kıldığı sırada vuruldu! Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, iddiaya göre aile meseleleri yüzünden eski eşinin akrabası tarafından cami içinde namaz kıldığı sırada vuruldu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.Zanlının ise karakola giderek, teslim olduğu öğrenildi.

Olay, Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Paşaçayırı Camii'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre öğle namazı için camiye gelen H.İ.G. namaz kıldığı sırada daha önce eski eşinin amcaoğluyla karşılaştı.

Geçmişten gelen boşanma davasındaki sorunlardan nedeniyle C.U. eski damatları H.İ.G.'yi, namaz sırasında silahla vurdu.

Olay sonrası silahlı saldırıyı gerçekleştiren C.U., kaçarken, H.İ.G., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

C.U.'nun daha sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan H.İ.G'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

"TEHDİT EDEREK KAÇTI"

Cami cemaatinden Ahmet Güneş, "Namaza camiye geliyor ezan okunurken bir anda panik yaşandı ne olduğunu anlamadık. İnsanlar panik içinde kaçmaya başladı. Silahlı saldırgan çevredekileri tehdit ederek kaçtı gitti.

Sonra içeri girdik namaz kılarken kafasına sıkmış yatıyordu." dedi.

"BİRİSİNİN KAFASINDAN VURULDUĞUNU GÖRDÜM "

Camide namaz kılmaya gelenlerden biri, "Ezan okunurken bir el silah sesi geldi. O an yakalayın diye bir bağrışma oldu. Birisinin kafasından vurulduğunu gördüm. Herkes kaçınca ben de kaçtım dışarı çıktım." ifadesini kullandı.

İstanbul’da merak uyandıran keşif İSTANBUL'DA MERAK UYANDIRAN KEŞİF
İstanbul’da merak uyandıran keşif

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA