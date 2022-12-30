Şanlıurfa’da korkutan yangın! Alev ve dumanlar arasında kalan 7 kişiyi ekipler kurtardı

Binayı tahliye eden ekipler, bir süre sonra yangını kontrol altına almayı başardı. Maddi hasarın meydana geldiği ev kullanılamaz hale gelirken, ilk müdahalesi yapılan vatandaşların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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