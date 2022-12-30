Şanlıurfa’da korkutan yangın! Alev ve dumanlar arasında kalan 7 kişiyi ekipler kurtardı
YAŞAM İHA
Şanlıurfa’da bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.Çıkan yangında duman ve alevler sebebiyle mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Maddi hasarın meydana geldiği ev kullanılamaz hale gelirken, ilk müdahalesi yapılan vatandaşların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlerin ve dumanın sardığı binada mahsur kalan vatandaşları ise tahliye için çalışma başlattı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu dumandan etkilenen 7 kişiyi dışarı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale ambulansta yapıldı.
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