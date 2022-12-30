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Şanlıurfa’da korkutan yangın! Alev ve dumanlar arasında kalan 7 kişiyi ekipler kurtardı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Şanlıurfa’da korkutan yangın! Alev ve dumanlar arasında kalan 7 kişiyi ekipler kurtardı

Şanlıurfa’da bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.Çıkan yangında duman ve alevler sebebiyle mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Maddi hasarın meydana geldiği ev kullanılamaz hale gelirken, ilk müdahalesi yapılan vatandaşların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da yaşanan olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 katlı bir binanın 3'üncü katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlerin ve dumanın sardığı binada mahsur kalan vatandaşları ise tahliye için çalışma başlattı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu dumandan etkilenen 7 kişiyi dışarı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Binayı tahliye eden ekipler, bir süre sonra yangını kontrol altına almayı başardı. Maddi hasarın meydana geldiği ev kullanılamaz hale gelirken, ilk müdahalesi yapılan vatandaşların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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