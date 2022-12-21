Diyanet açıkladı! 2023 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan bayramı ayın kaçında idrak edilecek?

Ramazın ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? sorusu gündeme getirildi. 2023 dini günler takvimini yoğun şekilde araştıranlar "Ramazan ayı ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aranıyor.Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayının ne zaman başlayacağını duyurdu.2023 Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, detaylar...

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.