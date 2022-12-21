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Diyanet açıkladı! 2023 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan bayramı ayın kaçında idrak edilecek?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.12.2022
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Diyanet açıkladı! 2023 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan bayramı ayın kaçında idrak edilecek?

Ramazan ayı müslüman aleminde büyük önem taşıyor. 2023 yılına kısa bir süre kala Ramazan ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? sorusu araştırılmaya başlandı.Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayının ne zaman başlayacağını duyurdu. 2023 Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, detaylar...

Ramazın ayı ne zaman, hangi güne denk geliyor? sorusu gündeme getirildi. 2023 dini günler takvimini yoğun şekilde araştıranlar "Ramazan ayı ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aranıyor.Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayının ne zaman başlayacağını duyurdu.2023 Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte, detaylar...

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.Ramazan ayı arefe günü 20 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

21 Nisan 2023 Cuma günü 1. GÜN
22 Nisan 2023 Cumartesi 2. GÜN
23 Nisan 2023 Pazar 3. GÜN

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma



Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

HİCRİ YILBAŞI

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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