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Erzincan’da kar yağışı etkili oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Erzincan’da kar yağışı etkili oldu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu. Kent merkezine ise yağmurla karışık mevsimin ilk karı yağdı. Öte yandan Erzincan merkeze de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yerde tutmadı.

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