Emine Erdoğan: Hayalleri olan kadınlara desteğimiz sonsuz

'YÜREKLİ KADINLAR' DİYE SESLENDİ

Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AK Parti Kadın Kollarımızın düzenlediği Kadın Emeği Zirvesi'nde 81 ilden, başarı hikâyeleriyle ilham olan girişimci kadınlarımızla buluştuk. Devletimizin hayalleri olan kadınlara desteği sonsuz; yeter ki üretsinler. Ülkemizin yürekli kadınlarını tebrik ediyorum."