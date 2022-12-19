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Emine Erdoğan: Hayalleri olan kadınlara desteğimiz sonsuz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2022
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Emine Erdoğan: Hayalleri olan kadınlara desteğimiz sonsuz

İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'ne katılan Emine Erdoğan, “Devletimizin hayalleri olan kadınlara desteği sonsuz; yeter ki üretsinler. Ülkemizin yürekli kadınlarını tebrik ediyorum.” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı. Emine Erdoğan, programın ardından yaptığı açıklamada, girişimci kadınlara devletin destek sunduğunu vurguladı.

'YÜREKLİ KADINLAR' DİYE SESLENDİ

Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AK Parti Kadın Kollarımızın düzenlediği Kadın Emeği Zirvesi'nde 81 ilden, başarı hikâyeleriyle ilham olan girişimci kadınlarımızla buluştuk. Devletimizin hayalleri olan kadınlara desteği sonsuz; yeter ki üretsinler. Ülkemizin yürekli kadınlarını tebrik ediyorum."

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