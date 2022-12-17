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Son dakika: Büyükçekmece'de feci kaza: Genç kız hayatını kaybetti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.12.2022 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
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Son dakika: Büyükçekmece’de feci kaza: Genç kız hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Bİstanbul Büyükçekmece'de servis minibüsünün çarptığı genç kız, yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen kara yoldaki trafik, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

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