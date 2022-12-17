Kocaeli’de kaza kurbanı kızlar çocukluk arkadaşıydı!

Yılmaz, Kesici ve Gökgün çocukluk arkadaşıydı. Aynı mahallede büyüdüler, üniversiteyle birlikte yolları ayrıldı. Ancak arkadaşlıkları bitmedi. Feyza Gökgün, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Sağlık Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Miray Kesici ise Yalova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisiydi. Bu yıl mezun olacaktı. Kazanın olduğu gün 3 genç kız çay içip sohbet etmek için Karamürsel sahiline gidiyordu.