Kocaeli’de kaza kurbanı kızlar çocukluk arkadaşıydı!
Kocaeli'de önceki gün meydana gelen kaza çocukluk arkadaşı olan Ayşegül Yılmaz, Miray Kesici ve Feyza Gökgün’ü hayattan kopardı. 3 arkadaşın sahile çay içmeye giderken kaza yaptıkları ortaya çıktı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde önceki gün Ayşegül Yılmaz'ın kullandığı hafif ticari araç kavşakta hatalı dönüş yapınca, Ahmet Aydın'ın kullandığı tanker yandan çarptı. Feci kazada hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Yılmaz ile kız arkadaşları Miray Kesici ve Feyza Gökgün hayatını kaybetti. Henüz hayatlarının baharında olan 3 genç kızın ölümü ailelerini yasa boğdu.
Yılmaz, Kesici ve Gökgün çocukluk arkadaşıydı. Aynı mahallede büyüdüler, üniversiteyle birlikte yolları ayrıldı. Ancak arkadaşlıkları bitmedi. Feyza Gökgün, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Sağlık Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Miray Kesici ise Yalova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisiydi. Bu yıl mezun olacaktı. Kazanın olduğu gün 3 genç kız çay içip sohbet etmek için Karamürsel sahiline gidiyordu.
TOPRAĞA VERİLDİLER
3 arkadaş dün ailelerinin ve sevdiklerinin gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Ayşegül Yılmaz, Akçat Mezarlığı'nda, Feyza Gökgün Karamürsel Mezarlığı'nda, Miray Kesici ise Kızderbent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan tanker sürücüsü Ahmet Aydın çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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