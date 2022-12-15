İstanbul’da saplantılı aşıktan ölüm tuzağı! Anaokulu önünde dehşet saçtı
İstanbul’da bir kişi eski kız arkadaşının babasını anaokulu önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Baba Ayhan Ergün hayatını kaybederken, saplantılı aşık Murat Özkazan gözaltına alındı.
İstanbul'da yaşanan olay, dün Silivri ilçesine bağlı Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi üzerinde bulunan bir anaokulu önünde meydana geldi. 20 yaşındaki Murat Özkazan, eski kız arkadaşının annesinin çalıştığı anaokulunun önüne gidip beklemeye başladı. Bu sırada Özkazan'ın eski kız arkadaşının babası Ayhan Ergün, eşini almak için anaokulunun önüne geldi. Ergün'ü fark eden Özkazan, otomobile doğru yaklaştı. Kapıyı açan Özkazan, yanında getirdiği ekmek bıçağıyla baba Ayhan Ergün'ü defalarca kez bıçakladı. Ergün, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken Murat Özkazan ise olay yerinden uzaklaştı.
Bir süre sonra otomobilde hareketsiz yatan Ergün'ü fark eden çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis konuyla ilgili araştırma başlattı.
Yapılan incelemelerde Ergün'ün aracına bir kişinin yaklaştığını ve kapıyı açtığını gören polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Murat Özkazan'ın Ergün'ün kızının eski erkek arkadaşı olduğu tespit eden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Özkazan'ın, evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle aileye kin beslediği belirtildi. Ayhan Ergün Silivri'de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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