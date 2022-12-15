Bursa’da “horonlu” işkence! Ev sahibinin kiracıya yaptıkları ‘pes’ dedirtti

Korku dolu anları anlatan kiracı Durmaz, "2 yıldır bu evdeyiz. Her ay kiramızı ödüyoruz. Amacı daha yüksek fiyattan kiraya vermek. Soba borusundan bize müzik dinletti. Şu an ki bu durum toplumun kanayan yarası. Haklıysanız peşini bırakmayın. Zorbalıkla bu işler olmaz. Şikayetçi olduk" dedi.

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