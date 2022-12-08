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Son dakika! Ege Denizi'nde korkutan deprem! AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Son dakika! Ege Denizi’nde korkutan deprem! AFAD son depremler

Son dakika haberleri... AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Bodrum ilçesinin 11,71 kilometre uzağında gerçekleşti.

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