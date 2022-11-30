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Muratlar Barajı su tutmaya başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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Muratlar Barajı su tutmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce gövde dolgu imalatları, dolusavak imalatları ve mekanik aksam imalatları tamamlanan Balıkesir'deki Muratlar Barajı'nda su tutma işlemi gerçekleştirildi.

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