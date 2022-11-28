İstanbul’da eski koca dehşeti! Sokak ortasında bıçaklandı





Kadın kanlar içinde yere yığılırken çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Durumu gören mahalle sakinleri olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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