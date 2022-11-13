ABD Kuzey Carolina'da 1958'de 7 ve 9 yaşlarındaki iki siyah çocuk hangisinden dolayı tutuklanmış, dövülmüş, mahkemeden cezalandırılmış, üç ay ıslahevinde kalmış ve ancak valinin affıyla ıslah evinden çıkabilmişlerdir?