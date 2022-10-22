2022-2023 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kışlık lastik ne zaman takılır?

Yurt genelinde soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla ve kar yağışı haberlerinin gelmesiyle birlikte en çok merak edilenlerden biri de kış lastiği zorunluluğu oldu. Zorunlu kış lastiği uygulamasının hangi tarihte başlayacağı ve zorunluluğa uymamanın ne kadar cezası olduğu merak ediliyor. Peki, kışlık lastik ne zaman takılır? 2022-2023 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte cevaplar...

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2022 tarihinde başlayacak. Uyhulama, 1 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Kış lastiği uygulaması, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunludur.