İstanbul’da taksi gaspı! Arkasına bile bakmadan kaçtı

POLİSTEN KAÇAMADI

Gaspçı ise sürücü koltuğuna geçerek araçla hızlıca olay yerinden kaçtı. Olayın şokunu atlatan ticari taksi sürücü Gaffar T.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Fatih'e giderek taksiyi burada terk ettiği tespit edildi. Takside inceleme yapan ekipler ardından sahibine teslim etti. Öte yandan gaspçıyla ilgili çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Faruk T. olduğunu belirledi. Devam eden çalışmalarda şehir dışına kaçtığı tespit edilen gaspçı şahıs, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.