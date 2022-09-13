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İstanbul’da taksi gaspı! Arkasına bile bakmadan kaçtı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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İstanbul’da taksi gaspı! Arkasına bile bakmadan kaçtı

İstanbul’da müşteri olarak ticari taksiye binen bir şahıs, bıçak çekerek taksiciyi gasp etmek istedi. Paniğe kapılan taksici korkuyla araçtan kendini aşağıya atarak arkasına bile bakmadan kaçtı. Gaspçı ise ticari taksinin sürücü koltuğuna geçerek yoluna devam etti. Olay anı kameralara yansırken, polis ekipleri  taksiyi bulup bıçaklı gaspçıyı yakaladı.

İstanbul'un Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde geçen aylarda saat 05.00 sularında yaşanan olayda taksici Gaffari T., 34 TDU 62 plakalı ticari taksiyle gece Esenler metro bölgesinden bir yolcuyu aldıktan sonra Beyoğlu istikametine doğru ilerlemeye başladı. Taksim bölgesine gelen ticari taksi sürücüsü, müşterinin istekleri doğrultusunda bu bölgede bir süre dolandı. Bir bankaya ait bankamatikten para çeken şahıs daha sonra tekrar araca binerek hareket etmesini istedi. Caddeye gelindiğinde ise araçtaki şahıs, taksiciyi gasp etmek için bıçak çekti. Gaspçının bıçak çekmesi üzerine ticari taksi sürücüsü Gaffari T., kendisini araçtan aşağıya atarak arkasına bile bakmadan kaçmaya başladı.

POLİSTEN KAÇAMADI

Gaspçı ise sürücü koltuğuna geçerek araçla hızlıca olay yerinden kaçtı. Olayın şokunu atlatan ticari taksi sürücü Gaffar T.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın Fatih'e giderek taksiyi burada terk ettiği tespit edildi. Takside inceleme yapan ekipler ardından sahibine teslim etti. Öte yandan gaspçıyla ilgili çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Faruk T. olduğunu belirledi. Devam eden çalışmalarda şehir dışına kaçtığı tespit edilen gaspçı şahıs, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

BIÇAK ÇEKİLİNCE ARAÇTAN İNİP ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI

Beyoğlu'nda ticari taksi sürücüsünün gaspa uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari taksi içerisinde bir hareketlerin yaşandığı daha sonrasında taksi sürücüsünün araçtan atlayarak kaçtığı ve gaspçının da araca binip olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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