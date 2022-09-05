Bursa’da panik anları! Kamyonet gece yarısı alev alev yandı! Mahalleli ne yapacağını şaşırdı
YAŞAM İHA
Bursa’da park halindeyken aniden alev alev yanan hafif ticari araç dakikalar içerisinde küle döndü. Alev topuna dönen aracı gören mahalleli büyük panik yaşadı.
KÜLE DÖNDÜ
Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç küle dönerken vatandaşlar panik yaşadı.
PARK HALİNDEKİ KAMYONET GECE YARISI ALEVLERE TESLİM OLDU / VİDEO İZLE
Mahalle sakinlerinin durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü.
Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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