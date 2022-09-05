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Bursa’da panik anları! Kamyonet gece yarısı alev alev yandı! Mahalleli ne yapacağını şaşırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Bursa’da panik anları! Kamyonet gece yarısı alev alev yandı! Mahalleli ne yapacağını şaşırdı

Bursa’da park halindeyken aniden alev alev yanan hafif ticari araç dakikalar içerisinde küle döndü. Alev topuna dönen aracı gören mahalleli büyük panik yaşadı.

Yangın, Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi.

KÜLE DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç küle dönerken vatandaşlar panik yaşadı.

PARK HALİNDEKİ KAMYONET GECE YARISI ALEVLERE TESLİM OLDU / VİDEO İZLE

Mahalle sakinlerinin durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gece yarısı mahalleli kabusu yaşadı GECE YARISI MAHALLELİ KABUSU YAŞADI

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