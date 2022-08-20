Antalya sokaklarında köpekleri zehirleyerek öldürüyorlar! Cehenneme döndü

"ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARTAMIYORUZ"

Yıldız, faillerin bulunması konusunda yardım beklediklerini belirterek, "Faillerinin bulunmasında polisimize, belediyeye ve devletimize çok ihtiyacımız var. Hala devam eden ölüm vakalarının sonunun gelmesini istiyoruz. Bizler köpeklerimizle sokağa çıkmaya korkuyoruz. Her an nereden zehri alır diye kuşku içindeyiz. Çocuklarımızı korkudan dışarıya çıkartamıyoruz. Herkesi de yaşanan katliamın faillerini bulmada destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Mahallede yaşayan 10 yaşındaki Yalın Yıldız, "Hayvanlara bunların yapılması bizim için kötü oldu. Hayvanların kimseye bir zararı yok. Neden hayvanlara bu zarar verilir. Bu hayvanlar bizi koruyor. Kim neden böyle bir şey yapar. Biz çok üzülüyoruz. Gözümüzün önünde ölüyorlar. Bir çözüm bulunsa çok iyi olur. Kendi hayvanlarımızın zehirlenmesinden korkuyoruz" diye konuştu.