10 günlük bebeği ölüme terk ettiler! Vicdansızlığın da böylesi
Antalya'da 17 gün önce ağaç altına bırakılan 10 günlük bebeğin anne ve babası, polis tarafından 300 araç plakasının incelenmesi ve 100'e yakın ikamet sahibi ile görüşülmesi sonucunda bulundu. Yapılan incelemede, bebeğin gece saatlerinde adeta ölüme terk edildiği öğrenildi.
Olay, 2 Ağustos tarihinde, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir ağacın altında ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bir bebek buldu.
Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek, önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi. Burada yakından ilgilenilen bebek, daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada 10 gün tedavi altında bulunan bebek, önceki gün devlet korumasına alınarak sevgi evlerine götürüldü.
GECE BIRAKMIŞ
Olayın ardından harekete geçen Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, özel bir ekip kurarak çok geniş araştırma gerçekleştirdi. İncelemede cadde üzerinde bulunan 8 iş yerinin kamera görüntüleri alınarak 300'e yakın aracın plakası incelendi.
Çalışmalar çerçevesinde mahallede bulunan 100'e yakın ikamet sahibi ile görüşüldü. Bu görüşmeler sırasında ekipler yabancı uyruklu B.F.'nin 6 aylık hamile olduğu, zaman zaman il dışına çıktığı bilgisine ulaştı. Bu iz üzerinden araştırmayı derinleştiren ekipler, kadına ve ailesine ulaştı.
Yapılan incelemede doğumun olduğunu fark eden ekipler, çocuğun ise ailede olmadığını belirledi. Bunun üzerine şüpheli B.F., eşi M.F. ve annesi N.F. gözaltına alındı. B.F., sorgu sırasında itirafta bulunarak çocuğunu Eskişehir'de doğurduğunu ve daha sonra da Aksu ilçesine gelerek gece saat 03.00 sıralarında ağacın altına bıraktığını söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek-Resim-Müzik alanları... BİLSEM taban puanları 2022: BİLSEM 1,2,3,4. sınıf taban puanları açıklandı mı, kaç?
- Yeşil pasaport süresi uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? Yeşil pasaportun süresi ne zaman bitiyor?
- 2022 BİLSEM baraj taban puanı kaç? BİLSEM puan hesaplama nasıl yapılır? İşte hesaplama yöntemi...
- BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman? 2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl?
- BİLSEM sonuçları 2022: 19 Ağustos TC ile BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, yatmadı? 18 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sıralı liste...
- Fenerbahçe Austria Wien karşısında avantajı kaptı!
- AÖL yeni kayıt ve ilk kayıt tarihleri açıklandı mı? MEB AÖL 2022-2023 kayıtları ne zaman yapılacak?
- %8 artış artı fark! Emekliye Ocak ayında çifte müjde! 1.971 TL zam yansıyacak! Kim, ne kadar alacak? Yeni maaş tablosu...
- Ağustos ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar olacak? TÜİK TEFE-TÜFE rakamları...
- BİLSEM 2022 sonuçları açıklandı mı son dakika? BİLSEM sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...
- YKS ek tercihler için kritik tarih... YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?