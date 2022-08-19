10 günlük bebeği ölüme terk ettiler! Vicdansızlığın da böylesi

Yapılan incelemede doğumun olduğunu fark eden ekipler, çocuğun ise ailede olmadığını belirledi. Bunun üzerine şüpheli B.F., eşi M.F. ve annesi N.F. gözaltına alındı. B.F., sorgu sırasında itirafta bulunarak çocuğunu Eskişehir'de doğurduğunu ve daha sonra da Aksu ilçesine gelerek gece saat 03.00 sıralarında ağacın altına bıraktığını söyledi.