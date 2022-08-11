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Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! Tatil planı yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir… (11-15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU)

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Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! Tatil planı yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir… 11-15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün (11 Ağustos 2022 Perşembe) beklenen sağanak yağış gerçekleşmedi. Fakat hafta sonu tatil planı yapanlar için Meteorolojiden yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan SON DAKİKA açıklamasına göre; Türkiye'de gelecek 5 günlük meydana gelecek hava olaylarına dair detaylı bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Marmara'da birçok bölgede sağanak yağış yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, hava sıcaklıkları 81 ilde nasıl olacak? İstanbul'da cumartesi ve pazar hava nasıl ? Yağmur hangi ilçelerde gerçekleşecek? Ankara, Antalya, Marmaris İzmir, Eskişehir'de sıcaklıklar kaç derece? Yağmur var mı? Tatil bölgelerinde hafta sonu hava iyi mi kötü mü olacak? İŞTE METEOROLOJİ'DEN YAPILAN SON DAKİKA DAVA DURUMU BİLGİLENDİRMESİ VE 5 GÜNLÜK HARİTA....

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminini duyurdu. SON DAKİKA haberine göre; hafta sonu için yağmur uyarısı geldi.

İstanbul özelinde bugün beklenen sağanak uyarısı sonrası beklenen olmadı. Ancak hafta sonu için yeni bir sağanak beklenmekte.

Tatil bölgeleri için de hava durumu uyarıları geldi. Bazı tatil yerleri bugün sağanak aldı. Diğer yandan sıcaklıklarda artış da gözleniyor. Peki, 81 ilimizde hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! Tatil planı yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir… 11-15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! Tatil planı yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir… 11-15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! Tatil planı yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir… 11-15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli; İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! Tatil planı yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir… 11-15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, Anadolu Yakası'nda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! Tatil planı yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir… 11-15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı, iç ve güney kesimlerin yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güneybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Denizli'nin güney ve doğu, Afyonkarahisar'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! Tatil planı yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir… 11-15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! Tatil planı yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir… 11-15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! Tatil planı yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir… 11-15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

ADANA °C, 34°C
Parçalı, kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! Tatil planı yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir… 11-15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 32°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! Tatil planı yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir… 11-15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Sinop merkez hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli; Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra il genelinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! Tatil planı yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir… 11-15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! Tatil planı yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir… 11-15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! Tatil planı yapanlar dikkat! İstanbul, Ankara, İzmir… 11-15 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerinde 3,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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